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Eskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

30 AĞUSTOS Zaferi’nin 97'nci yıl dönümü, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusu

Abdullah GÜÇLÜ- Oğuzhan DEMİR- Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, BİLECİK, (DHA)- 30 AĞUSTOS Zaferi’nin 97'nci yıl dönümü, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle kutlandı.
Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları valilik bahçesindeki törenle başladı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk anıtına çelenk bırakırken, sonraki program ise Atatürk Bulvarı’nda devam etti. Protokol üyeleri tören aracına binerek bulvar üzerindeki vatandaşların bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Aksöz, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir mücadele olduğunu ifade ederek, "30 Ağustos Zaferi, tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun, ulu önderin etrafında kenetlendiği, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir" dedi.
Konuşmaların ardından program askeri birliklerin geçişiyle tamamlanırken, törenlerde Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, AK Parti Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, Harun Karacan da yer aldı.
BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR
Bilecik’teki törenler ise saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Atatürk anıtına çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Personel Üsteğmen Ali Eratik büyük zaferin 97’nci yılının kutlandığını belirterek şunları söyledi:
"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer’in 97’nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. 30 Ağustos Zaferi’ni bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız, korkusuzluğun, yurtseverliğin bir efsanesi, bir destanı olmuşlardır, sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır" dedi. Şehitlikte devam eden programda, Vali Bilal Şentürk, milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Kutlama programı şehitlikteki program dua okunması ve saygı atışıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusuEskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusuEskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusuEskişehir ve Bilecik’te Zafer Bayramı coşkusu

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