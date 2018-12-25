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Eskişehir ve Kütahya'da 1 günlük kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 22:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR ve Kütahya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA, (DHA)- ESKİŞEHİR ve Kütahya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kütahya'da da kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz İlçesi hariç il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır." denildi.

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