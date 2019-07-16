Eskişehir ve Kütahya'da 15 Temmuz etkinliği

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek dua okuttu. Etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bizler bu gece, o menfur girişimin 3'üncü yılında, al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. Bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh yaşayabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Kimseyi inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın kucaklamak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hep beraber el ele, gönül gönüle gece gündüz çalışmak zorundayız" dedi.

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile binlerce kişi katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrana yansıtılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan ve 10 bin adet basılan '15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi' isimli el broşürü ile 6 bin 500 adet Türk bayrağı alana gelenlere dağıtıldı.

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine ise Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetinerenler, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alım Işık ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Mehter takımının gösterisi ile devam etti. Kalabalık, çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Etkinlikte ayrıca, ekranlardan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili videolar gösterildi.

