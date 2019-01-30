HABER

Eskişehir yeni yıla beyaz örtüyle giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Bölgesi, yeni yıla beyaz örtüyle gidiyor.Önceki günkü kar yağışı, şehrin tamamının yanı sıra tarihi bölgeyi de adeta beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Bölgesi, yeni yıla beyaz örtüyle gidiyor.
Önceki günkü kar yağışı, şehrin tamamının yanı sıra tarihi bölgeyi de adeta beyaza bürüdü. Tarihi dokusu ile yılın her mevsimini renkli görüntülerle karşılayan, tarihi evleri ile UNESCO mirası Odunpazarı bölgesi kar yağışı ile birlikte güzel enstantaneler ortaya çıkardı. Bünyesinde bulundurduğu 30 sokak üzerindeki 300’e yakın ev, 3 camii, bir külliye ve çok sayıdaki çeşmesi ile kendisine hayran bırakan tarihi bölge, kış mevsimiyle de güzelliklerini sergiledi. Rengârenk evlerin çatılarını kaplayan beyaz örtü, havadan çekilen görüntülerle bir tablo hissi yaşatıyor.
"Odunpazarı her mevsim güzel"
Yağan karın Eskişehir’e çok yakıştığını ve yeni yıla beyaza bürünmüş bir Odunpazarı’nda girecek olmanın mutluluk verici olduğunu ileten bölge sakinlerinden Ahmet Burhan, “Eskişehir’e kar tabi ki yakıştı. Eskişehir, her haliyle güzel, bugün bambaşka güzel. Tarihi Odunpazarı bölgesindeyiz. Odunpazarı kara bürünmüş haliyle daha bir güzel hal aldı. Seviyoruz Eskişehir’imizi. Kış turizmi de dâhil, her haliyle görülmesi gereken, Türkiye’nin sayılı kültür şehirlerinden birisi diyebiliriz. Sadece yaz havası atmosferinde değil, kışın da görülmesi gereken çok güzel yerleri var. Daha önce Eskişehir’de 10-15 tane vardı. Şu an 80 üzerinde ve çoğunun dolu olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir yeni yıla beyaz örtüyle giriyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.