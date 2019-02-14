HABER

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sabaha karşı başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

Eskişehir’de sabaha karşı başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da kısmi olarak aksattı.
Dün öğle saatleri itibari ile başlayan yağmur, sabaha karşı hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini kara bıraktı. Yaklaşık bir aydır kentin sadece yüksek kesimlerinde gözetlenen beyaz örtü şehir merkezine indi. Kenti yeniden beyaza bürüyen kar, karayolu ulaşımında da kısmi olarak olumsuzluğa neden oldu. Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Afyon, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara karayollarında şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir-Kütahya karayolunda ise, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısmi olarak kapanan yolda geçişe izin vermeyerek araçları kent istikametine geri çevirdi.
Öte yandan kar yağışıyla birlikte karayollarında yol açma ve tuzla çalışmaları yapılıyor.

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir yeniden kara teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

AFAD ekipleri o okulda inceleme yaptı

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.