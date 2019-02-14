Eskişehir yeniden kara teslim oldu

Eskişehir’de sabaha karşı başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da kısmi olarak aksattı.

Dün öğle saatleri itibari ile başlayan yağmur, sabaha karşı hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini kara bıraktı. Yaklaşık bir aydır kentin sadece yüksek kesimlerinde gözetlenen beyaz örtü şehir merkezine indi. Kenti yeniden beyaza bürüyen kar, karayolu ulaşımında da kısmi olarak olumsuzluğa neden oldu. Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Afyon, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara karayollarında şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir-Kütahya karayolunda ise, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısmi olarak kapanan yolda geçişe izin vermeyerek araçları kent istikametine geri çevirdi.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte karayollarında yol açma ve tuzla çalışmaları yapılıyor.