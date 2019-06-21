Eskişehir’de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş imha edildirken olayla bilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi’nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Arazi incelemesi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı ekim yapıldığı tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş buldu. Tarla sahibi ve ekimi yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi.



