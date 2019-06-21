HABER

Eskişehir’de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş imha edildirken olayla bilgili 2 kişi gözaltına alındı.Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi’nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

Eskişehir’de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş imha edildirken olayla bilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi’nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Arazi incelemesi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı ekim yapıldığı tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş buldu. Tarla sahibi ve ekimi yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi.

Eskişehir’de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulunduKastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu
Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıÖğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.