HABER

Eskişehir’de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Beylikova ilçesinde, polis tarafından takibe alındıktan sonra durdurulan kamyonette, izinsiz üretilerek satıldığı tespit edilen 600 kilo glikoz şurubu, 130 kilo süzme bal ve 25 kilo petek bal ele geçirildi.  Beylikova İlçe Emniyet Müdürlüğü, izinsiz ve onaysız üretilen balların piyasada satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eskişehir’de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Beylikova ilçesinde, polis tarafından takibe alındıktan sonra durdurulan kamyonette, izinsiz üretilerek satıldığı tespit edilen 600 kilo glikoz şurubu, 130 kilo süzme bal ve 25 kilo petek bal ele geçirildi.
Beylikova İlçe Emniyet Müdürlüğü, izinsiz ve onaysız üretilen balların piyasada satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Balların taşındığı kamyonet belirlenerek, takibe alındı.
Ancak sürücü takibi fark ederek kaçmak istedi. Yaklaşık 10 kilometre yaşanan kovalamaca sonu durdurulan kamyonette 600 kilogram glikoz şurubu, 130 kilogram süzme bal ve 25 kilogram petek bal ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde yazan şirket adının, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kaydı olmadığı belirlendi. Balların taşındığı kamyonetteki Ş.C. ve F.C. hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele geçirildi

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Lösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografiLösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografi
İstiklal Madalyası açık artırmayla satıldıİstiklal Madalyası açık artırmayla satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki... Aynı proje seçim vaatleri arasında da varmış

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

Son dakika... Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Deprem bu kez Hatay'da oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.