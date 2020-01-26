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  4. Eskişehir’de 165 şişe etil alkol ele geçirildi

Eskişehir’de 165 şişe etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir tekel bayinin deposunda 165 şişe kaçak etil alkol ele geçirildi.Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Odunpazarı Çankaya Mahallesi’nde E.B.

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir tekel bayinin deposunda 165 şişe kaçak etil alkol ele geçirildi.
Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Odunpazarı Çankaya Mahallesi’nde E.B. isimli tekel bayi işletmecisinin deposunda kaçak etil alkol olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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