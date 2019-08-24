HABER

Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.

Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu

Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.
Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı. Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş. Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi. Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler. Ben de kendi imkânlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştuEskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştuEskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştuEskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
2 bin eserlik koleksiyonunu evi ve bahçesinde sergiliyor2 bin eserlik koleksiyonunu evi ve bahçesinde sergiliyor
Akkum Plajı'nda temizlikAkkum Plajı'nda temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika! Pençe-3 harekatı başladı

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.