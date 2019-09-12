Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Raziye İspirli ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İspirli'ye "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemede Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında asker olarak görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Ali Y'nin de karar duruşması gerçekleştirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Ali Y, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

