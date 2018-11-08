Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 24,69 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları çalışmada, il dışından getirdikleri uyuşturucuları Eskişehir'de satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilere ait araçta, eğitilmiş narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmede 24,69 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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