HABER

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 24,69 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları çalışmada, il dışından getirdikleri uyuşturucuları Eskişehir'de satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilere ait araçta, eğitilmiş narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmede 24,69 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi adliyedeEskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
Teyzesinin kızının eski nişanlısını öldüren kuzen tutuklandıTeyzesinin kızının eski nişanlısını öldüren kuzen tutuklandı
TIR'da 110 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltıTIR'da 110 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.