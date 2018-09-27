Eskişehir'de 20 tonluk belediye kepçesinin kadına çarpma davası sürüyor

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, belediyeye ait 20 tonluk kepçeyle Fatma Tanrıkulu'ya (50) çarptığı ve ayaklarının üzerinden geçtiği iddia edilen kepçe operatörü Faruk Ertaş'ın (48) yargılanması sürüyor. Ertaş'ın avukatı, müvekkilinin beraatini isteyerek, "Bu kadın Süperman mi? Ayaklarının üzerinden kepçe geçiyor, bir kırığı gözükmüyor" dedi. Duruşma ertelendi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Vadişehir Mahallesi Goncagüller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Fatma Tanrıkulu'na Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait, Faruk Ertaş'ın kullandığı kepçe çarptı. Kepçe olay yerinden uzaklaşırken Fatma Tanrıkulu telefonla aradığı eşi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavisi yapılıp taburcu edilen Fatma Tanrıkulu, polislere kepçenin kendisine çarptığını, daha sonra da ayaklarının üzerinden geçtiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Şikayet üzerine kepçe operatörü Faruk Ertaş gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ertaş ifadesinin ardından serbest kaldı, daha sonra da hakkında Eskişehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Faruk Ertaş, şikayetçi olan Fatma Tanrıkulu ile her iki tarafın avukatları katıldı. Faruk Ertaş savunmasında, "Kullandığım kepçe 20 tonluk bir araç. Çarptığımın farkında değilim. Ancak çarpsam ya da ayaklarının üzerinden geçmiş olsaydım ağır yaralanma olabilirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Fatma Tanrıkulu ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Evden işe gidiyordum. Kepçe kafama çarptı. Yere düşünce de lastiklerinin ayaklarımın üzerinden geçtiğini hissettim. Kepçe sürücüsünün arkasından bağırdım ancak durmadı" diye konuştu.

'BU KADIN SUPERMAN Mİ?'

Sanık Faruk Ertaş'ın avukatı İnan Ersoy, müvekkilinin beraatini isteyerek, "Kepçenin ne kadar ağırlıkta olduğunu biliyorsunuzdur. Şikayetçi, kepçenin iki ayağının üzerinden geçtiğini iddia ediyor. Bu kadın Süperman mi? Olaydan sonra hastaneye gidiyor ama bir kırık-çıkık ve darbe gözükmüyor" dedi.

Eskişehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, duruşmayı 19 Şubat 2019'a erteledi.

