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Eskişehir’de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı ‘şafak operasyonu’nda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı ‘şafak operasyonu’nda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hap ve kurusıkı tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik ‘şafak operasyonu’ düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda aralarında çamaşır makinesine gizlenmiş 638 sentetik hap, 16 gram skunk, 10,82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstasy hap ile tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 49 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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