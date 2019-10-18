HABER

Eskişehir’de 22 Acil Toplanma Alanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belirlenen 222 Acil Toplanma Alanları ve 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik Geçici Barınma Alanları ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu.Açıklamada, Acil Toplanma Alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında, geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar olduğu belirtildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belirlenen 222 Acil Toplanma Alanları ve 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik Geçici Barınma Alanları ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada, Acil Toplanma Alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında, geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar olduğu belirtildi. Toplanma alanlarına ait mekânsal verilerin belediyeler ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen mevcut/planlanan park ve yeşil alan bilgilerinden yararlanılarak alan büyüklükleri, çevresindeki bina yükseklikleri, eğim, ulaşım güzergâhlarına olan uzaklıklar gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulduğu anlatıldı. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde 222 adet toplanma alanı belirlenmiş olup, ilgili belediyelerce toplanma alanı tabelalarının yerleştirilme işlemleri ivedilikle devam etmektedir. Söz konusu alanlara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ nün resmi web sitesinden ve E-Devlet üzerinden ulaşmak mümkündür. Konuyla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve güncellemeler devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, ilçelerde oluşturulan toplanma alanlarının sayıları ile şöyle belirtildi:

İLÇE ADI TOPLANMA ALANI SAYISI
Odunpazarı 74
Tepebaşı 89
Alpu 4
Beylikova 5
Çifteler 13
Günyüzü 2
Han 3
İnönü 3
Mahmudiye 6
Mihalgazi 2
Mihalıççık 6
Sarıcakaya 5
Seyitgazi 2
Sivrihisar 8
TOPLAM 222

1 milyon 692 bin 438 metrekarelik alan Geçici Barınma Alanı

Afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkent-konteynerkent kurulacak alanlarla ilgili olarak da, “İlimizde yaşanacak herhangi bir afet sonrasında Tepebaşı ilçesi Emirler ve Koyunlar mahallelerinde 2 ayrı yerde toplam 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik alan Geçici Barınma Alanı olarak belirlenmiştir. Çadırkent ve konteynerkent kurulmaya elverişli bölgeler olan geçici barınma alanları toplanma alanlarından farklı kriterlere sahiptir. Her barınma alanı toplanma alanı olabilir ama her toplanma alanı barınma alanı olamaz” diye belirtildi.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Öğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andıÖğrencileri Cemile öğretmeni gözyaşlarıyla andı
Pamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklamasıPamukkale Belediyesi Meclisi’nden harekata destek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.