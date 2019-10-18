Eskişehir’de 22 Acil Toplanma Alanı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, belirlenen 222 Acil Toplanma Alanları ve 1 milyon 692 bin 438 metrekarelik Geçici Barınma Alanları ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, Acil Toplanma Alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında, geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar olduğu belirtildi. Toplanma alanlarına ait mekânsal verilerin belediyeler ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen mevcut/planlanan park ve yeşil alan bilgilerinden yararlanılarak alan büyüklükleri, çevresindeki bina yükseklikleri, eğim, ulaşım güzergâhlarına olan uzaklıklar gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulduğu anlatıldı. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde 222 adet toplanma alanı belirlenmiş olup, ilgili belediyelerce toplanma alanı tabelalarının yerleştirilme işlemleri ivedilikle devam etmektedir. Söz konusu alanlara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ nün resmi web sitesinden ve E-Devlet üzerinden ulaşmak mümkündür. Konuyla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve güncellemeler devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, ilçelerde oluşturulan toplanma alanlarının sayıları ile şöyle belirtildi: