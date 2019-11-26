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Eskişehir’de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski TÜBİTAK yazılımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski TÜBİTAK yazılımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan eski TÜBİTAK yazılımcısı K.K.’yı bir alışveriş merkezi yakınında yakalayıp gözaltına aldı. Çanakkale ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği C.S. ile ihraç öğretim görevlisi ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı G.S. ise kent merkezindeki saklandıklarında evde yakalandı. Üç şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmalarının bulunduğu şehirlere gönderileceği belirtildi.

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