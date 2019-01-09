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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
İzmir ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar A.A. ve M.K. ile stajer avukat F.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

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