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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenirken, muvazzaf astsubayın, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi.

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