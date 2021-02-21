Eskişehir’de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de geçtiğimiz pazartesi günü evlerinde ölü bulunan anne, baba ve çocuğunu öldürdüğü iddia edilen eski ortağı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de 5 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’nde bulunan evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısı, daha sonra 9’a yükselmişti. Apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ağzında maske ve başında şapka olan eldivenli bir kişinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte bir poşetle binadan ayrıldığını tespit etmişti. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı yakalandı. Katil zanlısı İlkay Tokkal’ın eski ortağı M.Ş.B. ve beraberindeki 8 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan ilk 3 kişiden biri olan M.Ş.B.’ye çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.



