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Eskişehir’de 3 TAYAD üyesine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 3 kişi, afiş açıp, izinsiz açıklama yapmak isteyince gözaltına alındı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 3 kişi, afiş açıp, izinsiz açıklama yapmak isteyince gözaltına alındı.

TAYAD üyesi 3 kişi, Adalar mevkii Porsuk Bulvarı üzerinde ‘Adalet istiyoruz’ yazılı pankart açtı. Açıklama yapmak isteyen Yıldız T., Deniz A. ve Taylan S. çevrede bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis aracına bindirilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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