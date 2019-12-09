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Eskişehir'de, 3 uyuşturucu satıcısı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.  Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eskişehir'de, 3 uyuşturucu satıcısı adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla 6 eve bakın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 8 ecstasy hap, 2 gram skunk ve 1,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'de, 3 uyuşturucu satıcısı adliyede

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