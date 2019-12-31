HABER
  4. Eskişehir’de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

Eskişehir’de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.Eskişehir’in Beylikova ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesinde bir işletmede sahte içki satıldığını öğrenen ekipler, buraya bir operasyon düzenledi.

Eskişehir’de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

Eskişehir’de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.
Eskişehir’in Beylikova ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesinde bir işletmede sahte içki satıldığını öğrenen ekipler, buraya bir operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile şüpheli şahsın işyeri ile ev eklentilerinde yapılan arama sonucu; 6 adet 5 litrelik etil alkol, 6 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış rakı, 5 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış viski, 5 adet anason tüpü, 2 adet küçük metal şişede anason, 3 adet küçük cam şişede kit, 1 adet küçük cam şişede anason, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol ve 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol olmak üzere toplamda 39 Litre Alkol ele geçirildi. Olayın şüphelisi 1 şahıs işlemler sonrası 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Sarıyer’de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybettiSarıyer’de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yangında ölen yaşlı adam toprağa verildiYangında ölen yaşlı adam toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tabela asarken taksinin üzerine düştü! O anlar kamerada

Taksinin üzerine böyle düştü!

Son dakika! IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Burdur'da yakalandı

IŞİD'in kritik ismi Burdur'da yakalandı

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

70 milyon hazineye devretti

Bursa'da halk otobüsüne polis baskını! 3 ayrı suçtan aranan şahıs böyle yakalandı

Halk otobüsüne polis baskını! Böyle yakalandı

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattan düştü

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.