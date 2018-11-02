Eskişehir'de 3'ü asker 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü asker 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda dün 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A., emekli astsubay B.Ö., polislikten ihraç edilen M.T. ile örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen E.S.Y. gözaltına alındı. TEM Şubesi'nde sorgulanan havacı askerler E.Ö.D., R.E.A. ve B.Ö. ile E.S.Y. adlı kadın bugün adliyeye sevk edildi. Eski polis M.T. ise Ankara'ya gönderildi.
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