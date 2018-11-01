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Eskişehir'de 3'ü asker, 5 kişiye FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü asker, 5 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü asker, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A., emekli astsubay B.Ö., meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. ile ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen E.S.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli TEM Şubesi'ne götürüldü.

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