Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen salı günü Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde daha önce belirlenen evlere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesi'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah Eskişehir Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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