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Eskişehir'de 4 kişiyi yaralayan baba- oğul adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 3 kişiyi av tüfeğiyle 1 kişiyi de yumruklayarak, yaralayan Hüseyin T.

Eskişehir'de 4 kişiyi yaralayan baba- oğul adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 3 kişiyi av tüfeğiyle 1 kişiyi de yumruklayarak, yaralayan Hüseyin T. (53) ve oğlu Yıldırım T. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak'ta kurulan kanatlı hayvan pazarında meydana geldi. Hüseyin T. ve oğlu Yıldırım T., aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken baba- oğul, karşı taraftan Refiye Tiftik'i (63) yumrukladı. Hüseyin T. ve Yıldırım T., daha sonra araçlarından aldıkları 2 av tüfeğiyle kavga ettiği kişilere doğru ateş etti. Metin Tiftik (46) sol koluna, Ahmet Kıllıoğlu (43) sol omzuna ve Ö.K. (13) başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan Hüseyin T. ve oğlu Yıldırım T.'yi kısa sürede av tüfekleriyle yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin T. ile Yıldırım T., emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de 4 kişiyi yaralayan baba- oğul adliyede

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