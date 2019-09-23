HABER

Eskişehir’de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Eylül tarihinde 1 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.
Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Eylül tarihinde 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıstan 47 adet 1 kilogramlık bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Öte yandan polis ekipleri, yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikata başladı.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldüEmniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.