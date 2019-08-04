Eskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılardan milattan önce 3 bin yıllarına dayanan taş sanduka mezar içerisinde 2 insan iskeleti bulundu. Yapılan ilk incelemelerde 13-14 yaşlarında bir çocuk ve 35-40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen insan kemikleri DNA incelemesine alındı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında ilk tun çağının kültüre özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi. Kazılarda milattan önce 3 bin yıllık taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 15 mezar alanı belirlendi.

En son bulunan sanduka taş mezar içerisinde 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen 2 insan iskeleti bulundu. Titizlikle yapılan çalışmalarda İnsan kemiklerinden birinin 13-14 yaşlarında bir çocuğuna diğerinin ise 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ortaya çıkarıldı. Çocuğa ait kafa taşında derin bir yara olduğu ve öldürüldükten sonra taş mezara yakını olduğu tahmin edilen diğer kişi ile birlikte gömüldüğü tespit edildi. Küllüoba Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Murat Türkteki, çıkarılan iskeletlerin DNA incelemesine alındığını ve 5 bin öncesine ilişkin önemli bilgilerin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

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