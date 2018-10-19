Eskişehir'de 5 polise FETÖ gözaltısı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 polis memuru, yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 5 polisi yakalayıp, gözaltına aldı. 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
Öte yandan Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY davasında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.D., adliyeye giderek, savcılığa ifade verdi. Z.D., ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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