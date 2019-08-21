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Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

Ankara yolunda meydana gelen kazada, araçlardan ikisinde sıkışan sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3'ü tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolunun Hava Müzesi mevkisinde, Ayşe Gülbahar Yetmez idaresindeki 06 AB 243 plakalı otomobil ile Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 UN 099 plakalı otomobil çarpıştı.

Mehmet Çoğultuğ yönetimindeki 47 PL 167 plakalı, Muharrem Çoğultuğ'un kullandığı 21 LB 432 plakalı, Hüseyin Gültekin idaresindeki 14 EB 286 plakalı tırlar da kazaya karıştı.

Araçlarında sıkışarak yaralanan tır sürücüleri Mehmet Çoğultuğ ve amcasının oğlu Muharrem Çoğultuğ, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Eskişehir Kaza otomobil TIR trafik kazası Zincirleme

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