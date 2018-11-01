Eskişehir'de 6 bin 820 kişiye 1 milyon 766 bin lira kumar cezası kesildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 10 ay içerisinde 'Kalp Pilliler', 'Kızıl Geyik Sevenler', 'Kuş Sevenler' ve Tespih Sevenler' gibi adlarıyla kurulmuş olan derneklerin lokallerine düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 6 bin 820 kişiye toplam 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezası kesti.
Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, kent merkezinde bulunan ve 'Tombala' adı altında kumar oynatan dernek lokallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son 10 ay içerisinde bu tür yerlere yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen toplam 6 bin 820 kişiye 259'ar lira idari para cezası verildi. Bu kişilerin arasında 23 kez kumardan yakalanıp toplam 5 bin 957 lira para cezası kesilenlerin de olduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin dernek lokallerine düzenlediği baskınlarda müşterilerin kaçabilecekleri gizli geçitler ile kumar malzemelerinin saklandığı yerler de ortaya çıkartılıyor. Polisin son 4 yıl içerisindeki kumar baskınlarında 400 adet tombala makinesi, 400 televizyon, 250 güvenlik kamerası, 30 monitör, 50 amatör telsiz ile 20 görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.
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