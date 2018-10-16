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Eskişehir'de 67 FETÖ sanığının yargılanması sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 2017' de düzenlenen operasyonda yakalanıp, 'terör örgütü üyeliği iddiasıyla haklarında dava açılan; aralarında 2 firarinin de bulunduğu 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 2017' de düzenlenen operasyonda yakalanıp, 'terör örgütü üyeliği iddiasıyla haklarında dava açılan; aralarında 2 firarinin de bulunduğu 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları devam eden sanıklar bugün ikinci kez mahkemeye çıktı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle adliye konferans salonunda yapılan duruşmaya 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları katıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar mahkeme heyetinden suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise örgüt üyesi iddialarını reddederek beratlarını talep etti. Sanıklardan Murat K., 11 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu. Murat K.'nin avukatı Mustafa Algam da ABD'li rahip Andrew Brunson'u örnek göstererek "müvekkilimin tahliye edilmesi için Amerikalı mı? yoksa casus mu? olması gerekiyor" dedi.
Mahkeme savcısı duruşmada mütalaada bulunarak sanıklardan Fırat M., Mustafa Y., Bekir A. ve Enes Y.'nin beraatını, diğer 63 sanığın ise terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Kasıma ertelendi.
ARALARINDA SAVAŞ UÇAĞI ESKİ PİLOTLARI DA BULUNUYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 30 Kasım 2017 tarihinde, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün 'mahrem imam'larının da olduğu öne sürülen 63'ü rütbeli, 2'si sivil memur olan 65 şüpheli yakalandı, 2 kişinin ise halen firari olduğu belirtildi.

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