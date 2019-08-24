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Eskişehir’de 7 metre çapında obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sivrihisar ilçesinde mahalle muhtarının tarlasında oluşan obruğun derinliği 17 metreyi buluyor - Kaldırım Mahallesi Muhtarı Mehmet Çimen: - "Sadece bizim mahallemizde olan bir durum olmadığını öğrendik. Örneğin yakınımızdaki Sığırcık Mahallesi'nde de bu tarz obruklar var"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir arazide 7 metre çapında obruk oluştu.

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Konya il sınırlarının kesiştiği bölgeye yakın yerde bulunan, ilçeye bağlı kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki obruğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Tarlanın sahibi de olan Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, vatandaşların zarar görmemesi için çapı 7, derinliği 17 metreyi bulan obruğun etrafını taşlarla çevirdi.

Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk oluşumunun çevre halkını endişelendirdiğini söyledi.

Obruğun yerleşim alanı yakınında oluştuğu bilgisini veren Çimen, hemen hemen üçte birinin suyla dolu olduğunu aktardı.

Bunun büyük bir obruk olduğunu belirten Çimen, "Sadece bizim mahallemizde olan bir durum olmadığını öğrendik. Örneğin yakınımızdaki Sığırcık Mahallesi'nde de bu tarz obruklar var. Sebebinin ne olduğunu henüz bilemiyoruz. Civarda su kanalı vardı, daha sonra kesildi. Sular aşağı çekildi. Ondan kaynaklanıyor olabilir." dedi.

Çimen, yetkilileri durumdan haberdar ettiklerini ve inceleme yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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arazi obruk tarla

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