Eskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Özel Harekat Şubesi polislerinin de desteğiyle 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19'u da 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30,98 gram skunk, 23,04 gram esrar, 0,45 gram bonzai, 17 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakılırken, sorgulamaları tamamlanan 2'sinin yaşları küçük olan 7 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

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