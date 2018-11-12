HABER

Eskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Özel Harekat Şubesi polislerinin de desteğiyle 8 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19'u da 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30,98 gram skunk, 23,04 gram esrar, 0,45 gram bonzai, 17 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 7 mermi ve 23 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakılırken, sorgulamaları tamamlanan 2'sinin yaşları küçük olan 7 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyedeEskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyedeEskişehir'de 7 uyuşturucu şüphelisi adliyede

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Adliyede mübaşire kafa attıAdliyede mübaşire kafa attı
Diyarbakır'da boşanma davası çıkışı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıDiyarbakır'da boşanma davası çıkışı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

Eğirdir Gölü için korkutan uyarı! 'Kritik seviyenin altında...'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

Baraj gölünden mezarlık fışkırdı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.