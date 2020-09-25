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Eskişehir’de 70 hektar ormanlık alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 70 hektarlık kızılçam ormanı kül olurken, yangın kontrol altına alındı.Yangın, dün öğle saatlerinde Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yolu mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 70 hektarlık kızılçam ormanı kül olurken, yangın kontrol altına alındı.
Yangın, dün öğle saatlerinde Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yolu mevkiinde meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan E.D.’nin (33) kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla yangın ormana yayıldı. Yangın ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yangına Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıcakaya Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri, Mihalgazi belediyesine ait 110 personel, 21 arazöz, 5 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 3 grayder çekicisi, 1 helikopter ve 1 uçak ile müdahale edildi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.
Sürücü E.D. otomobilin alev alması sonucu araçtan çıkarak yaralanmadan kurtuldu. Ayrıca yangın sebebiyle can kaybının olmaması da rahat bir nefes aldırdı.

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