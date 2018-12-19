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Eskişehir'de 74 yaşındaki kadına bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde K.S.

Eskişehir'de 74 yaşındaki kadına bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde K.S. (74) adlı kadına bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran K.S.'nin çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kapladığı ve gıda almasını engellidiği belirlendi. K.S.'nin ameliyatına karar verildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse ve ekibinin gerçekleştirdiği 6 saatlik operasyonla K.S.'ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.
Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen K.S.'ye, kanserli 8 santimetrelik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldığını belirten Prof. Dr. Aydan Köse, böylece hastanın yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti. İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı operasyonda, bacak kemiğinin damarlarının çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Köse, şunları söyledi:
"Nadir görülen bu kemik kanseri tipinde cerrahi tedavi çoğu zaman tek seçenektir. Böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinden, hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra alt çene kaybı nedeniyle beslenme fonksiyonları da olumsuz etkilenebilmektedir. Serbest doku nakli olarak adlandırılan bu operasyonlarda iki farklı alanda çalışılması ve damar onarımlarının mikroskop altında yapılması uzun operasyon sürelerini gerektirmektedir. Hastanın başka genel sağlık problemlerinin olması durumunda ise riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Hastamız, ileri yaşına rağmen gerek ek sağlık probleminin olmaması, gerekse tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve operasyon sonrası süreçler son derece başarılı ve sorunsuz geçmiştir."

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