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Eskişehir’de acemi kasaplar hastaneye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken, kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralanan çok sayıda kişi, hastanelere akın etti.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken, kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralanan çok sayıda kişi, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerine akın etti. Kurbanlıkları keserken bazı kişiler, hayvanların darbeleriyle ya da bıçakla yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla gittikleri hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelen Recep Çalışkan, kurbanlık boğa kesmek istediği sırada yanlışlıkla parmağını keserek yaraladığını ve bu nedenle hastaneye geldiğini söyledi. Çok sayıda kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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