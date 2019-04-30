Eskişehir'de AFAD'dan helikopter destekli deprem tatbikatı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde tüm resmi kurumların yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği, kentte meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlar yaralılar kurtarıldı. Tatbikata askeri helikopter de destek verdi. Eskişehir'de meydana gelebilecek afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak için AFAD, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı '2019 Afet Müdahale Tatbikatı' düzenledi. Alpu ilçe kavşağındaki eski fabrika mevkisindeki tatbikata, Eskişehir Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar ile kurum müdürleri katıldı. Vali Vekili Tütüncü ve protokol üyeleri deprem simülasyon TIR'ına binerek deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili uzmanlardan bilgi aldı. Tatbikatta, senaryo gereği, Eskişehir'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi, eski fabrika mevkisinde yıkılan birçok binanın enkazı altında yaralılar olduğu ihbar edildi. Polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri binaların çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri ise enkaz altında kalan yaralılara ulaşmak için zamanla yarıştı. AFAD ve diğer kurtarma ekipleri de beton yığınları içinde canlı olup olmadığını özel cihazlarla dinleme yaparak tespit ettikten sonra yaralıların tahliyesi için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, senaryo gereği depremde yıkılan Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin çatısından yaralı kurtardı. Askeri helikopterle de acil müdahale gereken yaralılar sedye ile yukarı çekilerek başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Kentteki 26 hizmet grubunun katıldığı deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

