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Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’nın Seçim Koordinasyon Merkezinin olduğu binada asılı duran seçim afişi, izinsiz olduğu iddiasıyla indirildi.31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’nın Seçim Koordinasyon Merkezinin olduğu binada asılı duran seçim afişi, izinsiz olduğu iddiasıyla indirildi.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarına adaylar tarafından afişler asılıyor. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’nın 600 metrekarelik seçim afişi, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından asılı olduğu binadan indirildi. Sabah saatlerinde Seçim Koordinasyon Merkezine gelen görevliler, bina önüne sadece şerit çekerek devasa boyuttaki afişi iplerini çözerek yere indirdi. Yeterli güvelik önlemi alınmazken bu esnada vatandaşlar da o alanda yürümeye devam etti.
“Bunu resmi yollarda indirmediler”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Burgaz, kentte eşit şartlarda seçim çalışması yürütemediklerini kaydetti. Burgaz, “Odunpazarı, Tepebaşı ve Büyükşehir’in şu an CHP’li belediyelerde olmasından dolayı şimdiye dek hiçbir bilborttan yararlanamadık. Gerek yılbaşı kutlamalarında gerekse sonrasında taleplerimize yazılı cevap vermiyorlar. Şu an kanuni bir işlem yapmıştık esasında. Burhan Sakallı’nın seçim koordinasyon merkezimi burası. Bunun önünde ‘Yeni heyecan seninle gelecek’ yazılı bir afişimiz vardı. Tabi bunu resmi yollarla da indirtmediler. Bina sahibini tehdit etmeleri sonucu bunu indirmek zorunda kaldık. Ama kendilerine sorarsanız bu eşit süren bir seçim kampanyası diyorlar, ama bunu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Biz şu an açık hava sahasında hiçbir şekilde reklam veya tanıtım yapamıyoruz” dedi.
“Bu bizim tanıtımlarımızı engelleyemeyecek”
Burgaz, açıklamasında, "Dün ulusal bir kanalda hoca kimliğine yakışmayan açıklamalarda bulundu kendisi adayımız hakkında. Hâlbuki Burhan Bey duruşuyla hiçbir şekilde kendisini incitici, rencide edici hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Burhan Bey için kendisi ‘zayıf bir aday’ diyordu. Peki, biz soruyoruz. Zayıf bir aday ise bu afiş kendisini neden rahatsız etti? Bunu kendisine sormak istiyoruz. Ama bunun cevabını 1 Nisan’da Eskişehir halkı yanıtını verecektir. Tabi bu afişimiz indirildi, ama bu bizim tanıtımımızı engelleyemeyecek. Artık daha farklı stratejiler geliştireceğiz. Geçen gün yürüyen bilbortlar geliştirdi arkadaşlarımız. Elimizden geldiğince tüm adaylarımızın tanıtımını gerekirse ev ev gezerek yapacağız” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

Eskişehir’de AK Parti adayının seçim afişi indirildi

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