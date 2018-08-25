HABER

Eskişehir'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ'un iş yerine taşlı saldırıda bulunan M.Y.

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ'un iş yerine taşlı saldırıda bulunan M.Y. (36) yakalandı. Saldırı sırasında alkollü olduğunu söyleyen M.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olay, 17 Ağustos günü, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı binasının camları ile yaklaşık 300 metre uzaklıktaki MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ'un iş yerinin camları gece taş atılarak, kırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Pişman olduğunu ve olay sırasında aşırı alkollü olduğunu söyleyen M.Y., ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBayram yemeğiBayram yemeği
Mahalle muhtarı, kazada yaralandıMahalle muhtarı, kazada yaralandı
Kalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdıKalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.