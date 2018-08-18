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Eskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı ile MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ'un işyerine taşlı saldırıda bulunuldu.  Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ak Parti ilçe binasının camları ile yaklaşık 300 metre mesafedeki MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ'un işyerinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldı.

Eskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı ile MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ'un işyerine taşlı saldırıda bulunuldu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ak Parti ilçe binasının camları ile yaklaşık 300 metre mesafedeki MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ'un işyerinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde incelemede bulundu, çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
​Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit, yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini beklediklerini, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağını ve yollarından alıkoymayacağını söyledi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıEskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıEskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıEskişehir'de Ak Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

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