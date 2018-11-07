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Eskişehir'de aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarından yakalama kararı bulunan B.S.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarından yakalama kararı bulunan B.S. ile A.Ç. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan B.S. ve A.Ç.'yi kent merkezinde kaldıkları 2 ayrı evde yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürüldü. Terör örgütünü haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen 2 şüphelinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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