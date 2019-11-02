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Eskişehir’de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik soruşturma çerçevesinde ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında arama kararı verilen V.K.

Eskişehir’de, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik soruşturma çerçevesinde ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında arama kararı verilen V.K. ile eşi N.K., Ö.S., T.F.Ü. ve G.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı. N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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