Eskişehir'de aranan firari, Nevşehir'de yakandı

NEVŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Acıkgöl'de jandarmanın yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan M.Ç.'nin, GBT sorgulaması yapıldı. M.Ç.'nin, Eskişehir adli makamlarınca 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, pantolon kemer tokası içine jelatin kağıt arasına gizlenmiş eroin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

