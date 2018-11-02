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Eskişehir'de aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Eskişehir'de aranan zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan ve 17 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan Hüsnü K'yi (39) kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda yakaladı.

"Kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak kendisini tanıtarak dolandırıcılık, hakaret, tehdit, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" gibi 17 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir

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