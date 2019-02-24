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Eskişehir'de asansör düştü: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de asansör düştü: 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir apartmanda bindikleri asansörün boşluğa düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Dönemeç Sokak'taki bir eve misafirliğe giden M.D. (42), Z.G. (40), M.Y. (51), T.N.Y. (6) ile A.G. (32), apartmanın 2. katındaki asansöre bindi.

Hareket halindeki asansörün kabininin bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Apartman sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla asansörden çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
asansör Eskişehir

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