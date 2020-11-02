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Eskişehir’de asayiş denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:02 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan denetimlerde 7 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ve tabancalar ile yakalandı.Edinilen bilgilere göre Yunus Timleri, Eskibağlar, Bahçelievler, Hoşnudiye ile Fevzi Çakmak mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalar neticesinde, üzerlerinde ve araçlarında 37 gram metanfetamin, 3 uyuşturucu hap ile 4 tabanca bulunan toplam 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan şahıslardan Oğuz A.’nın ’Nitelikli dolandırıcılık, mala zarar verme, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından arandığı ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan denetimlerde 7 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ve tabancalar ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Yunus Timleri, Eskibağlar, Bahçelievler, Hoşnudiye ile Fevzi Çakmak mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalar neticesinde, üzerlerinde ve araçlarında 37 gram metanfetamin, 3 uyuşturucu hap ile 4 tabanca bulunan toplam 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şahıslardan Oğuz A.’nın ’Nitelikli dolandırıcılık, mala zarar verme, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından arandığı ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Oğuz A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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