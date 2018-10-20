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Eskişehir'de asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık yaptıkları ve tombala oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Tombala oynadığı tespit edilen 114 kişiye 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, dolandırıcılık yaptıkları ve tombala oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekibin yanı sıra yaklaşık 150 polisin katıldığı, 5'i kumarhane, 2'si dernek olmak üzere, 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 179 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Tombala oynatılan yerlerin sorumlusu 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Tombala oynadığı tespit edilen 114 kişiye 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli 7 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş uygulaması Eskişehir kumar

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