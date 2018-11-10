Eskişehir'de Atatürk törenle anıldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında Eskişehir'de törenlerle anıldı.
Eskişehir'deki 10 Kasım törenleri Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.
Törenin yapıldığı Vilayet Meydanı'nın karşısındaki Büyükşehir Belediye binasına 'Andımız' yazısının asılması dikkat çekti. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılanlar, töreni izleyenler ve yoldan geçenler 2 dakika boyunca oldukları yerde durdu. Tramvaylar ve araçlar da aynı dakikalarda hareket etmedi.
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