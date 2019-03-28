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Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

İlkbahar mevsimi ile birlikte hava sıcaklığının arttığı, ağaçların çiçeklerini açıp yeşilliklerin artığı Eskişehir’de bahar manzaraları gözlenirken, özellikle güneşin etkisini arttırdığı saatlerde park ve bahçeler şenleniyor.Hava sıcaklığının gün içinde 10 dereceye kadar yükseldiği kentte, güneşi gören vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere atıyor.

İlkbahar mevsimi ile birlikte hava sıcaklığının arttığı, ağaçların çiçeklerini açıp yeşilliklerin artığı Eskişehir’de bahar manzaraları gözlenirken, özellikle güneşin etkisini arttırdığı saatlerde park ve bahçeler şenleniyor.
Hava sıcaklığının gün içinde 10 dereceye kadar yükseldiği kentte, güneşi gören vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere atıyor. Güzel havanın tadını kimi vatandaşlar gazete keyfi yaparak çıkarırken, kimi vatandaşlar ise parklarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi. Çiçek açan ağaçların altında yorgunluk atan insanlar, akşam saatlerinden itibaren güneşin etkisini kaybetmesi ile birlikte hava sıcaklıkları düşse bile gün ortasında tam bir havası yaşandığını belirttiler. Bazı vatandaşlar, “Eskişehir’in havası sıcaklığı çok değişken, gündüz sıcak akşam ise çok soğuk olabiliyor. Bugün yine biraz rüzgâr var ama güneşli havada evde oturmak istemedik. Şimdi açık havada güneşi fırsat bilerek gazetemizi okuyup bir yandan da sohbet ediyoruz" dedi.

Pazar karla karışık yağmur
Öte yandan meteorolojik verilere göre; Eskişehir’de hava sıcaklığı hafta sonu az da olsa düşecek. Cuma gününden itibaren hafta başına kadar gece eksi 2, gündüz 8 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığı, ilerleyen günlerde artacak. Pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi ise yağmurlu geçmesi beklenen Eskişehir’de daha sonra bulutlar dağılacak ve daha sıcak bir hava sıcaklığını yaşanacak.

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı

Eskişehir’de ’Bahar’ etkisini hissettirmeye başladı
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