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Eskişehir'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa: - "Bunlar Filistin halkını iyi tanımamışlar. Aramızda, bir karış ülke toprağını ya da Kudüs'ün bir taşını verecek bir insan yoktur"

ESKİŞEHİR (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin, "Bunlar Filistin halkını iyi tanımamışlar. Aramızda, bir karış ülke toprağını ya da Kudüs'ün bir taşını verecek bir insan yoktur." dedi.

Eskişehir'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin düzenlediği çalıştayı protesto etmek amacıyla cuma namazı sonrası Reşadiye Camisi bahçesinde toplandı.

Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği etkinlikte katılımcılara hitap eden Büyükelçi Faed Mustafa, yıllardır siyonizme karşı savaşan Filistin halkından selam getirdiğini söyledi.

Bahreyn'deki çalıştayla Filistin'deki direnişin bitirilmeye çalışıldığını savunan Mustafa, şunları kaydetti:

"Bizler burada bu durumu protesto etmek için toplandık. İki yıldır bizim başımızı ağrıttılar. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın yalanıdır. Bu anlaşma şunu getiriyor: Birincisi, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmayacağı, aynı zamanda yurt dışında mülteci konumunda olan Filistinlilerin geri dönme hakkını ortadan kaldıran bir anlaşma, aynı zamanda Filistin'de yasal olmayan İsrail yerleşik bölgelerini kalıcı hale getirilmesine yönelik bir anlaşmadır. Belli ki bunlar Filistin halkını iyi tanımamışlar. Aramızda, bir karış ülke toprağını verecek ya da Kudüs'ün bir taşını verecek bir insan yoktur. Bu, kötü bir tiyatro oyunu ve oyuncuları da çok kötü."

Grup, Faed'in konuşmasının ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn büyükelçi Çalıştay tepki

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